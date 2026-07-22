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Prajurit TNI AD Tewas di Tangsel, Polisi: Dikeroyok 9 Orang dan Ditikam

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |11:17 WIB
Prajurit TNI AD Tewas di Tangsel, Polisi: Dikeroyok 9 Orang dan Ditikam
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JAKARTA - Kodam XVII/Cenderawasih mengonfirmasi bahwa prajurit TNI yang menjadi korban pembunuhan di Jalan Raya Pondok Hijau Golf, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang berasal dari satuannya. Prajurit TNI yang diduga tewas dikeroyok itu diidentifikasi sebagai Prada Arif Budi Sampurna (ABS).

"Prada ABS memang benar anggota Kodam XVII/Cen yang sedang melaksanakan tugas untuk membantu Kantor Perwakilan Kodam XVII/Cen di Jakarta," kata Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Tri Purwanto, dalam keterangannya, Rabu (22/7/2026).

Tri menjelaskan pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Polres Tangerang Selatan dan Polda Metro Jaya selaku aparat kepolisian yang menangani kasus tewasnya Prada Arif. Korban diduga dikeroyok sembilan orang dan ditikam dalam insiden yang berawal dari kesalahpahaman di sebuah rumah makan.

"Kemudian menyebabkan aksi pengeroyokan disertai penusukan dari suatu kelompok masyarakat terhadap Prada ABS yang menyebabkan meninggal dunia dengan luka tusukan," ujarnya.

"Dari hasil pendalaman penyidikan, dapat kami sampaikan bahwa terduga pelaku pengeroyokan dan penusukan kepada korban Prada ABS sejumlah 9 orang, sedangkan 8 orang saksi lainnya telah dibebaskan karena tidak ada keterlibatan di dalam kejadian tersebut," tambahnya.

Setelah meregang nyawa, jasad dari Prada Arif pun ditemukan seorang pria tergeletak di pinggir jalan dengan luka 10 tusukan di tubuh sekira pukul 05.45 WIB pada Minggu, 19 Juli 2026.

"Pihak TNI akan terus mengawal ketat proses hukum ini dan mengimbau masyarakat serta rekan almarhum agar tetap tenang serta menyerahkan penindakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum," ujarnya.

Diketahui, polisi sudah menangkap orang yang diduga terlibat kasus pembunuhan terhadap seorang prajurit TNI Angkatan Darat (AD), Prada Arif Budi Sampurna di Jalan Raya Pondok Hijau Golf, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

 

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