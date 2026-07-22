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Daftar Lulusan Terbaik Peraih Adhi Makayasa Akademi TNI-Akpol, Ini Profilnya 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |12:51 WIB
Daftar Lulusan Terbaik Peraih Adhi Makayasa Akademi TNI-Akpol, Ini Profilnya 
Lulusan Terbaik Peraih Adhi Makayasa Akademi TNI-Akpol (foto: dok ist)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik 1.177 perwira remaja TNI dan Polri dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/7/2026). 

Dari ribuan perwira yang dilantik, empat di antaranya dinobatkan sebagai lulusan terbaik atau penerima penghargaan Adhi Makayasa.

Berdasarkan data yang dihimpun, empat peraih Adhi Makayasa 2026 adalah:

1. Calvin Tidar Sakti – Akademi Militer (Akmil)
2. Muhammad Rizqi Wira Utama Baihaqi Putra – Akademi Angkatan Laut (AAL)
3. Yehezkiel Bonaventura Yudaniarman – Akademi Angkatan Udara (AAU)
4. Harindra Arsandho Tegarbaja – Akademi Kepolisian (Akpol)

Calvin Tidar Sakti merupakan lulusan terbaik Akademi Militer 2026. Ia merupakan alumni SMAN 2 Cimahi dan lahir pada 19 November 2004.

Sementara itu, tiga peraih Adhi Makayasa lainnya merupakan alumni SMA Taruna Nusantara. Muhammad Rizqi Wira Utama Baihaqi Putra merupakan lulusan angkatan ke-27, sedangkan Yehezkiel Bonaventura Yudaniarman dan Harindra Arsandho Tegarbaja merupakan alumni angkatan ke-31.

 

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