Daftar Lulusan Terbaik Peraih Adhi Makayasa Akademi TNI-Akpol, Ini Profilnya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik 1.177 perwira remaja TNI dan Polri dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Dari ribuan perwira yang dilantik, empat di antaranya dinobatkan sebagai lulusan terbaik atau penerima penghargaan Adhi Makayasa.

Berdasarkan data yang dihimpun, empat peraih Adhi Makayasa 2026 adalah:

1. Calvin Tidar Sakti – Akademi Militer (Akmil)

2. Muhammad Rizqi Wira Utama Baihaqi Putra – Akademi Angkatan Laut (AAL)

3. Yehezkiel Bonaventura Yudaniarman – Akademi Angkatan Udara (AAU)

4. Harindra Arsandho Tegarbaja – Akademi Kepolisian (Akpol)

Calvin Tidar Sakti merupakan lulusan terbaik Akademi Militer 2026. Ia merupakan alumni SMAN 2 Cimahi dan lahir pada 19 November 2004.

Sementara itu, tiga peraih Adhi Makayasa lainnya merupakan alumni SMA Taruna Nusantara. Muhammad Rizqi Wira Utama Baihaqi Putra merupakan lulusan angkatan ke-27, sedangkan Yehezkiel Bonaventura Yudaniarman dan Harindra Arsandho Tegarbaja merupakan alumni angkatan ke-31.