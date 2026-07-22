Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penampakan Tiga Tersangka Suap Dana Hibah Pokmas Jatim Kenakan Rompi Oranye

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |22:27 WIB
Penampakan Tiga Tersangka Suap Dana Hibah Pokmas Jatim Kenakan Rompi Oranye
Tersangka Suap Dana Hibah Pokmas Jatim/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Achmad Yahya (AY) selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, M. Fathullah (MF) selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan Ra. Wahid Ruslan (RWR) selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan pada Rabu (22/7/2026).

Ketiganya merupakan tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun 2021-2022.

Seusai konferensi pers penahanan, ketiganya terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi oranye KPK dan tangan terborgol, ketiganya digiring menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Gedung Merah Putih KPK yang merupakan lokasi penahanan mereka.

Dalam kesempatan tersebut, mereka irit bicara. Hanya tersangka atas nama Achmad Yahya yang berkenan bersuara. Meski begitu, ia enggan menjawab substansi pertanyaan dari awak media yang berada di lokasi.

"Mohon maaf, ndak bisa berkata apa-apa," ujar Achmad.

Ia pun membantah adanya ancaman terkait dirinya yang memilih pernyataan sebelumnya itu.

"Ndak ada, ndak ada," ucapnya.

Diketahui, Ketiga tersangka tersebut  diduga menyuap Anggota DPRD Jatim yang kini menjabat anggota DPR, Anwar Sadad (AS) sebesar Rp6,9 miliar. Uang tersebut agar mereka menerima jatah hibah yang diterima AS.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/337/3231714//achmad_taufik_husein-La6T_large.jpg
KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Pokmas Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200856//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-l5FA_large.jpg
KPK Panggil Gubernur Jatim Khofifah ke Sidang Dana Hibah Pokmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3175969//hukum-EaQK_large.jpg
Anggota DPRD Jatim Hasanuddin Tersangka Korupsi Dana Hibah Ajukan Praperadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174117//kasus_korupsi_dana_hibah_pemprov_jatim-rNLm_large.jpg
Kasus Dana Hibah Jatim, Eks Ketua DPRD Kusnadi Diduga Terima Fee Rp32,2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174121//kpk_sita_aset_eks_ketua_dprd_jatim-qVOR_large.jpg
KPK Sita Aset Eks Ketua DPRD Jatim: 5 Bidang Tanah dan 1 Pajero
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174072//tersangka_kasus_dana_hibah_jatim-puSQ_large.jpg
KPK Tetapkan 21 Orang sebagai Tersangka Kasus Dana Hibah Jatim, Berikut Daftarnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement