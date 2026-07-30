Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaksa Agung Minta Maaf soal Eks Jampidsus Febrie, IPR: Komitmen Kuat Lakukan Perbaikan

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |15:53 WIB
Jaksa Agung Minta Maaf soal Eks Jampidsus Febrie, IPR: Komitmen Kuat Lakukan Perbaikan
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Permintaan maaf Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada publik terkait perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menuai apresiasi. Langkah itu menjadi sinyal komitmen untuk berbenah diri.

"Permintaan maaf yang disampaikan Jaksa Agung Burhanuddin merupakan langkah yang patut diapresiasi. Keberanian seorang pimpinan lembaga untuk mengakui adanya persoalan internal menunjukkan tanggung jawab moral sekaligus komitmen kuat untuk melakukan perbaikan," kata Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, Kamis (30/7/2026).

Iwan berpandangan, momentum ini seharusnya dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mempercepat reformasi kelembagaan. Menurutnya, pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan sistem pengawasan internal, penyempurnaan mekanisme promosi jabatan, peningkatan integritas aparatur, hingga menutup berbagai celah yang berpotensi disalahgunakan.

Guna mendorong proses reformasi berjalan optimal, Iwan menilai peran Komisi III DPR RI sangat penting dalam mengawal agenda pembenahan di Korps Adhyaksa. Dukungan tersebut, kata dia, harus diarahkan untuk memperkuat institusi, bukan membela individu.

"Dukungan DPR bukan dalam bentuk pembelaan individu, melainkan penguatan institusi. DPR perlu mengawal agenda reformasi internal melalui fungsi pengawasan yang objektif, kritis, dan konstruktif, memastikan kecukupan anggaran reformasi, serta memberikan dukungan regulasi tanpa mengganggu independensi penegakan hukum," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/337/3233204/korupsi-ZDid_large.jpg
Kakortas Tipidkor Polri Datangi Kejagung, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/337/3233199/kpk-F14N_large.jpg
KPK Sita Rp2,7 Miliar dalam OTT Bupati Pemalang, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/337/3233192/kejagung-UYl5_large.jpg
Tim 9 Kejagung Periksa Tan Kian-Ferry 'Boboho' Terkait TPPU Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/337/3233003/korupsi-QnVW_large.jpg
KPK Periksa Geisz Chalifah Terkait Kasus Eks Bupati Kukar Rita Widyasari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/337/3233001/kejagung-kDPt_large.jpg
Kasus Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Jaga Profesionalisme Penegakan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/337/3232889/kpk-iPq5_large.jpg
Bupati Pemalang Ditangkap, KPK Segel 2 Rumah hingga Kantor Dinas PUPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement