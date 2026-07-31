Tarif Transjakarta Rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta Ditetapkan Rp15 Ribu, Berlaku 1 September 2026

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan tarif layanan Transjakarta rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) sebesar Rp15.000 dan akan berlaku mulai 1 September 2026. Besaran tarif ini ditetapkan setelah mempertimbangkan kajian yang dilakukan berbagai pihak.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan penetapan tarif tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 685 Tahun 2026. Dia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan kenaikan tarif, melainkan penetapan tarif resmi setelah sebelumnya layanan tersebut masih berada dalam masa uji coba.

"Pak Gubernur mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 685 Tahun 2026 tentang tarif pelayanan angkutan umum Trans Bandara rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta dengan tarif Rp15.000," kata Budi di Balai Kota Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Menurut Budi, penetapan tarif hanya berlaku untuk layanan Transjakarta rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah memberikan masa sosialisasi hampir satu bulan sebelum tarif mulai diberlakukan.

"Ditetapkan pada hari ini, 31 Juli 2026, hanya tarif bandara. Tarif bandara itu Blok M–Soekarno-Hatta, cuma satu rute saja. Dan berlakunya 1 September 2026. Hampir satu bulan kita menyosialisasikan kepada masyarakat," katanya.