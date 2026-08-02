Anggota DPRD Sulsel Nyatakan Komitmen Kembalikan Gajinya untuk Masyakarat

JAKARTA - Seorang anggota DPRD Sulawesi Selatan menyampaikan komitmen untuk mengembalikan seluruh gaji yang diterimanya sebagai wakil rakyat. dr. Fadli Ananda, yang juga seorang dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi, menyatakan bahwa gajinya sebagai anggota DPRD akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program sosial, khususnya di bidang kesehatan.

Menurut Fadli, gaji sebagai anggota DPRD merupakan hak yang diberikan negara, tetapi hak tersebut juga membawa tanggung jawab moral untuk memberikan manfaat kembali kepada masyarakat. Niat tersebut telah muncul jauh sebelum dirinya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD pada Pemilu 2024, bahkan ia sengaja tidak menjadikannya sebagai materi kampanye karena ingin membuktikannya melalui tindakan setelah terpilih.

"Hak itu melekat, tetapi tanggung jawab moral juga ikut melekat. Sebelum saya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, saya sudah niatin gaji saya ke depannya insyaallah saya mau serahkan kembali ke masyarakat. Tapi saya enggak bilang sama masyarakat, karena saya enggak mau menjadikan itu janji pada saat kampanye," ujarnya melalui keterangannya, Minggu (2/8/2026).

Setelah resmi menjabat, komitmen tersebut mulai diwujudkan Fadli melalui bantuan bagi pasien, khususnya ibu dan anak yang menjalani rawat inap di rumah sakit. Bantuan berasal dari gaji yang diterimanya sebagai anggota DPRD Sulsel dan disalurkan menggunakan mekanisme undian agar lebih adil dan dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

"Awalnya saya dan tim berpikir keras bagaimana agar gaji sebagai anggota dewan bisa dikembalikan ke masyarakat. Setelah meramu banyak cara, kami merasa cara terbaik saat ini adalah memberikan sejumlah bantuan kepada pasien yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit. Mungkin nilainya tidak besar, tetapi semuanya dapat," tuturnya.