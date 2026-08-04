Presiden Prabowo Terima Tanda Kehormatan dari Militer Thailand: Cerminan Kepercayaan dan Persahabatan

JAKARTA - Presiden Prabowo menerima plakat tanda kehormatan dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Kerajaan Thailand atau Special Warfare Command Royal Thai Army. Plakat bertuliskan, “Presented with grateful appreciation by Special Warfare Command Royal Thai Army” tersebut diserahkan usai pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Prabowo menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut dan menyebutnya sebagai simbol eratnya hubungan persahabatan antara Indonesia dan Thailand. Menurut Prabowo, penghargaan itu merupakan sesuatu yang tidak ia duga sebelumnya.

“Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yang Mulia dan pemerintah Kerajaan Thailand atas tanda kehormatan dari angkatan bersenjata Thailand yang akan dianugerahkan kepada saya,” kata Prabowo.

Prabowo menganggap tanda kehormatan ini sebagai cerminan kepercayaan, persahabatan, saling menghormati, antara Indonesia dan Thailand.

“Saya anggap sebagai cerminan dari kepercayaan, persahabatan, saling menghormati, dan eratnya hubungan antara Indonesia dan Thailand,” pungkasnya.

Sementara itu, PM Thailand Anutin Charnvirakul mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan para jenderal Angkatan Darat Thailand terhadap kiprah Prabowo di dunia militer.