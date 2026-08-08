Tinjau Jembatan Kendawi di Gayo Lues, Wapres Pastikan Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Aceh Lancar

Wapres Gibran Rakabuming meninjau pembangunan Jembatan Gantung Kendawi di Kabupaten Gayo Lues, Aceh.

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming memastikan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar pascabencana di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat akan dapat beraktivitas seperti biasa. Hal ini disampaikan Gibran saat meninjau pembangunan Jembatan Gantung Kendawi, Kabupaten Gayo Lues, pekan ini.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres meninjau langsung kondisi pembangunan jembatan sekaligus mendengarkan penjelasan mengenai progres pekerjaan dan kebutuhan penanganan lanjutan di kawasan terdampak. Wapres menegaskan bahwa menghadirkan infrastruktur yang aman dan layak tetap merupakan tanggung jawab negara.

Dia juga meninjau kondisi sungai di sekitar lokasi, dan menekankan pentingnya langkah mitigasi agar kerusakan akibat banjir tidak kembali terulang.

“Ini normalisasi sungainya harus dikebut, kondisi alamnya begini. Normalisasi sungai itu lebih mahal dari bikin jembatan,” kata Wapres.

Selain memastikan pembangunan jembatan berjalan sesuai target, Wapres juga memberikan perhatian terhadap pemulihan kawasan sekitar yang terdampak bencana.

“Sawah, rumah, sekolahnya juga dipindah. Kita bangun lagi semua, ya,” pesan Wapres.

Sebelumnya, Dandim 0113/Gayo Lues, Fran Desiafan Eka Saputra, memaparkan laporan perkembangan pembangunan jembatan.

“Ini progres pengerjaan jembatan sampai tahap sekarang sudah pemasangan papan lantai jembatan. Progres sudah 80 persen, kemudian nanti rencananya tanggal 15 Agustus selesai. Kemudian target operasionalnya 16 Agustus,” paparnya.