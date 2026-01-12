Jalur Aceh Timur-Gayo Lues via Lokop Segera Terhubung

JAKARTA - Upaya penanganan darurat terhadap terputusnya akses jalur Aceh Timur-Gayo Lues melalui Peureulak-Lokop terus menunjukkan perkembangan signifikan.

1. Jalan Segera Dibuka

Hingga saat ini, pembukaan kembali jalur provinsi tersebut telah memasuki tahap akhir dan tinggal selangkah lagi untuk dapat terhubung secara fungsional.

Penanganan darurat infrastruktur jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Aceh secara bertahap, sebagai bagian dari respons tanggap darurat pascabencana banjir dan tanah longsor. Pekerjaan dilakukan mulai dari kilometer 36 hingga kilometer 103.

"Batas administratif Kabupaten Gayo Lues berada pada kilometer 110, sehingga sisa penanganan yang masih harus diselesaikan sepanjang 6,4 kilometer. Dinas PUPR Provinsi Aceh menargetkan keterhubungan jalur (functional connectivity) dapat dicapai dalam waktu sekitar satu pekan ke depan melalui optimalisasi pengerahan alat berat serta personel lapangan yang bekerja secara intensif setiap hari," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Minggu (11/1/2026).

Selain penanganan dari arah Kabupaten Aceh Timur, pembukaan jalur dilakukan secara paralel dari sisi Kabupaten Gayo Lues. Titik kilometer 110 ditetapkan sebagai titik temu pekerjaan penanganan darurat jalan provinsi ini.