HOME NEWS NASIONAL

GPA dan Polri Kolaborasi untuk Pemulihan Bencana Sumatera

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |14:15 WIB
GPA dan Polri Kolaborasi untuk Pemulihan Bencana Sumatera
Personel Polri Bersihkan Sisa Lumpur Banjir Bandang Sumatera
A
A
A

JAKARTA – Pemulihan pasca bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menjadi salah satu fase paling krusial.  Bahkan pemerintah telah membuat Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Hal inilah yang mendorong Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) menggelar malam tasyakuran, munajat, dan doa bersama untuk korban bencana Sumatera sekaligus menjadi puncak perayaan HUT ke-85 GP Al Washliyah.

"Kami merasakan penderitaan saudara-saudara kita. Semoga Allah Ta’ala memberikan kekuatan dan ketabahan, dalam waktu dekat kami akan laksanakan Baksos Pemulihan untuk saudara kita di Pulau Sumatera,"ujar Ketua Umum GPA H. Aminullah Siagian, Minggu (11/1/2026).

Dikatakan Amin, kehadiran Wadir Sosbud Baintelkam Polri, Kombes Dally Achmad Mutiara, yang mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menjadi bukti eratnya kolaborasi antara GPA dan Polri.

"Polri adalah sahabat GP Al Washliyah, dan kami berkomitmen untuk terus bekerja sama," tegas Aminullah.

ormas

Wadir Sosbud Baintelkam Polri, Kombes Dali, mengatakan, sinergitas ini diharapkan semakin memperkokoh persatuan, memperkuat moralitas, dan menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda.

"GP Al Washliyah membuktikan diri bukan hanya sebagai pelopor gerakan kepemudaan, tetapi juga sebagai penggerak nilai-nilai kemanusiaan,” pungkasnya.

 

