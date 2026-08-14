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Diduga Meledak, Kapal Tanker yang Kandas Muntahkan Tumpahan Minyak ke Perairan Oman

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |18:40 WIB
Diduga Meledak, Kapal Tanker yang Kandas Muntahkan Tumpahan Minyak ke Perairan Oman
Citra satelit memperlihatkan kapal Caroline Bezengi yang rusak serta tumpahan minyak di lepas pantai Pulau Hallaniyat. (Foto: Reuters)
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MUSCAT - Otoritas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa tumpahan minyak dari sebuah kapal tanker yang kandas telah mencapai pantai-pantai di wilayah Ras Madrakah, Oman bagian tenggara, sehingga memicu operasi penanganan tumpahan di sepanjang garis pantai yang terdampak.

Pada Rabu (12/8/2026), otoritas tersebut menyatakan bahwa tumpahan minyak dari kapal tanker yang berada di dekat Pulau Al-Qibliya itu pada akhirnya dapat berdampak pada garis pantai sepanjang hingga 40 kilometer. Pihaknya juga memperingatkan bahwa pantai-pantai di sisi selatan Pulau Masirah kemungkinan akan terdampak dalam beberapa jam mendatang.

Tim Tanggap Darurat Dikerahkan

Menurut Otoritas Lingkungan Hidup Oman, tim khusus sedang berupaya membendung tumpahan minyak dan meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan.

Pihak berwenang menOmagimbau para nelayan, pengunjung pantai, dan masyarakat umum untuk menghindari kontak dengan tumpahan minyak yang terlihat serta melaporkan adanya pencemaran kepada pihak berwenang.

Organisasi Maritim Internasional (IMO) juga mengonfirmasi bahwa minyak dari kapal tersebut telah mulai mencapai daratan Oman.

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