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Momen Ahmad Dhani Datang 'Mepet' saat Sidang Tahunan MPR Mau Dimulai

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |08:56 WIB
Momen Ahmad Dhani Datang 'Mepet' saat Sidang Tahunan MPR Mau Dimulai
Anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani (foto: Okezone)
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JAKARTA - Pentolan grup band Dewa 19 yang juga anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani, turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Ahmad Dhani tiba sekitar pukul 08.32 WIB. Ia terlihat berjalan terburu-buru menuju ruang sidang. Sambil berjalan, Dhani bahkan masih merapikan jas yang dikenakannya.

Sebelum memasuki ruang sidang, Ahmad Dhani berharap pidato yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dapat kembali menggugah dan menginspirasi.

"Ya, mudah-mudahan pidatonya menggelegar seperti tahun lalu ya. Mudah-mudahan pidatonya menginspirasi dan menggugah seperti setahun yang lalu," kata Dhani saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen.

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