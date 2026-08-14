Mengenal Joko Purnomo, Gerakkan Desa di Ngawi Lewat Pupuk Bersubsidi hingga Air Minum Gratis

NGAWI - Pagi di Desa Purwosari, Ngawi, Jawa Timur, tak jauh dari aktivitas warga di sawah. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari pertanian, mulai dari musim tanam hingga panen.

Di tengah kehidupan yang lekat dengan sawah itu, Joko Purnomo tak hanya memikirkan hasil panen untuk dirinya sendiri. Ketua Kelompok Tani (Poktan) Sri Makmur tersebut berusaha agar manfaat dari usaha kelompok tani juga bisa dirasakan warga sekitar.

Salah satunya lewat depot air minum isi ulang yang bisa dimanfaatkan warga secara gratis. Depot itu dibangun dari sisa hasil usaha (SHU) kios pupuk yang dikelola Joko bersama kelompok taninya.

“Alhamdulillah ini bentuk kepedulian daripada kelompok tani Sri Makmur bersama anggota-anggotanya. Kami menyediakan air bersih, ini hasil daripada usaha bersama dari SHU pupuk,” kata Joko, dikutip dari Bakom RI, Jumat (14/8/2026).

Bagi Joko, menyediakan air minum merupakan cara sederhana untuk mengembalikan manfaat usaha kelompok kepada masyarakat. Sekitar 200 keluarga di Desa Purwosari memanfaatkan depot tersebut. Bahkan, Joko menyebut sekitar 80 persen warga mengambil air dari sana.

“Jadilah (depot) air isi ulang untuk air minum warga sekitar sini. Alhamdulillah ini diambil 80 persen warga di sini. Dan ini gratis di sini, mau ngisi boleh, tidak apa-apa,” ujarnya.

Meski gratis, warga tetap menunjukkan kepedulian dengan memberikan uang secara sukarela. Nominalnya beragam, mulai Rp2.000 hingga Rp5.000. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membantu biaya perawatan dan operasional depot.