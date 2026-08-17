HUT Ke-81 RI, Istana Ajak Warga Ramaikan Pesta Rakyat di Monas dan Bundaran HI

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengajak masyarakat meramaikan Pesta Rakyat dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Senin (17/8/2026).

Pesta Rakyat tersebut digelar mulai pukul 07.00 hingga 22.00 WIB.

"Dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026 segenap masyarakat diimbau untuk mengikuti dan meramaikan acara Pesta Rakyat yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 2026, pukul 07.00 s.d. 22.00 WIB di area Monumen Nasional (Monas) dan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta," kata Prasetyo dikutip dari Surat Edaran Mensesneg, Senin (17/8/2026).

Dalam Pesta Rakyat tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan dan fasilitas bagi masyarakat. Di antaranya 600.000 porsi kuliner Nusantara gratis yang melibatkan 1.200 UMKM, 300.000 suvenir berupa kaus kemerdekaan, serta pembagian sembako gratis dari Presiden yang diantarkan langsung ke rumah penerima manfaat.

Selain itu, masyarakat dapat mengikuti berbagai hiburan dan permainan rakyat, mulai dari 11 lomba 17-an yang digelar pukul 11.30-16.30 WIB, 12 permainan anak, hingga 3.000 lembar stamp rally.

Pada malam hari, rangkaian Pesta Rakyat akan dimeriahkan karnaval HUT ke-81 RI yang melintasi sejumlah titik ikonik di pusat Ibu Kota. Karnaval tersebut dapat disaksikan langsung oleh masyarakat.

Rute karnaval dimulai dari Monas, kemudian melintasi Bundaran HI, dan berakhir di Taman Atas Skatepark.

Karnaval akan menampilkan puluhan kendaraan hias dari kementerian dan lembaga (K/L) dengan desain kreatif yang mencerminkan identitas, tugas, fungsi, serta program prioritas masing-masing instansi.