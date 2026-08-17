Jelang Kirab HUT Ke-81 RI, Ratusan Pasukan Berkuda dan Marching Band Bersiap di Monas

Ratusan pasukan berkuda dan tim marching band bersiap mengawal rangkaian kirab serta Pesta Rakyat dalam peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Indonesia. (Foto :Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Ratusan pasukan berkuda dan tim marching band bersiap mengawal rangkaian kirab serta Pesta Rakyat dalam peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026) pagi.

Pasukan berkuda tersebut akan mengawal prosesi kirab Bendera Pusaka dan teks Proklamasi dari kawasan Monas menuju Istana Merdeka. Prosesi itu dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 07.30 WIB.

Di kawasan Jalan Silang Monas, pasukan berkuda tampak melakukan latihan dan penyesuaian menjelang pelaksanaan kirab. Kehadiran mereka menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Ke-81 RI yang akan diiringi 100 pasukan berkuda dan 45 motor pengawal kepolisian.

Tak jauh dari lokasi tersebut, tim marching band juga terlihat mematangkan penampilan. Para personel menjalani latihan untuk memastikan kesiapan saat tampil dalam rangkaian Pesta Rakyat HUT Ke-81 Kemerdekaan RI.

Antusiasme masyarakat sudah terlihat sejak pagi hari. Warga memadati kawasan Monas dengan mengenakan berbagai atribut bernuansa merah putih. Sejumlah pengunjung tampak mengabadikan momen persiapan kirab dan menikmati suasana perayaan.