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Tim Paskibraka “Indonesia Berdaulat” Siap Kibarkan Merah Putih di Istana Merdeka

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |08:35 WIB
Tim Paskibraka “Indonesia Berdaulat” Siap Kibarkan Merah Putih di Istana Merdeka
Tim Paskibraka “Indonesia Berdaulat” (foto: dok ist)
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JAKARTA - Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas dalam Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026), telah resmi ditetapkan.

Para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya mengemban tugas dalam upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut tergabung dalam Tim Paskibraka yang diberi nama “Indonesia Berdaulat”.

Dalam formasi utama, Celina Olivia Apriani Theo dari Provinsi Kalimantan Barat dipercaya sebagai pembawa bendera Merah Putih. Celina tercatat sebagai siswi SMK Negeri 5 Pontianak.

Sementara itu, Eighteen Jeanette Hekboy dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ditunjuk sebagai cadangan pembawa baki. Ia merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang.

Pada posisi Komandan Kelompok 8, tugas tersebut dipercayakan kepada Achmad Fachri Mubarok dari Provinsi Jambi. Ia merupakan pelajar SMKN 1 Kota Jambi.

Tugas sebagai pengerek bendera diemban I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti dari Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan siswa SMAN 7 Banjarmasin.

Adapun posisi pembentang bendera dipercayakan kepada M. Aryo Wira Zandhyka Y dari Provinsi Bengkulu. Ia tercatat sebagai pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu.

 

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Topik Artikel :
Paskibaraka HUT RI HUT Ke-81 RI
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