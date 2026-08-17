Rela Terbang dari Palembang, Yuniatika Kenakan Baju Adat Hadiri HUT Ke-81 RI di Istana

JAKARTA - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026), menjadi pengalaman istimewa bagi masyarakat yang berhasil mendapatkan undangan melalui war tiket.

Salah satunya Yuniatika Permatasari, warga asal Palembang, Sumatera Selatan. Ia rela datang ke Jakarta untuk menyaksikan langsung perayaan HUT RI sekaligus mengenakan pakaian adat Palembang lengkap.

Yuniatika berhasil mendapatkan tiket pada hari kedua pendaftaran, 6 Agustus 2026. Demi memperbesar peluang mendapatkan tiket, ia mengikuti war menggunakan beberapa perangkat sekaligus.

"Aku dari Palembang. Dan aku dapet war tiket itu di day 2 tanggal 6 jam 10.01 pake beberapa device, 4 atau 5," kata Yuniatika.

Kesempatan menghadiri langsung perayaan HUT RI di Istana menjadi pengalaman yang sudah lama diimpikannya. Selama ini, ia hanya menyaksikan perayaan kemerdekaan melalui televisi.

"Karena harapan banget kak. Biasanya kan liat dari TV. Pengen liat secara langsung sekali seumur hidup. Dan sudah war beberapa kali, alhamdulillah kebagiannya tahun ini," ujarnya.

Yuniatika mengaku tidak khawatir melakukan perjalanan dari Palembang ke Jakarta karena ditemani keluarga. Meski demikian, tidak seluruh anggota keluarganya mendapatkan undangan.

"Enggak takut karena sama keluarga," katanya.