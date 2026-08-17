Sempat Ricuh, Warga Berebut Kaos Gratis HUT Ke-81 RI di Monas

JAKARTA - Antusiasme masyarakat yang memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026), sempat diwarnai kericuhan saat pembagian kaos gratis bertema merah putih.

Kerumunan warga terlihat menumpuk di salah satu titik pembagian kaos. Antrean yang sebelumnya tertib mendadak bergerak maju ketika panitia mulai membagikan kaos gratis kepada masyarakat.

Sejumlah warga tampak saling berebut untuk mendapatkan kaos yang telah disediakan panitia.

Panitia berulang kali mengimbau masyarakat agar tetap mengantre dan tidak berdesakan. Namun, sebagian warga tetap berusaha mendekati lokasi pembagian dari berbagai arah.

Bahkan, beberapa pengunjung terlihat mencoba merangsek ke bagian belakang tenda untuk mengambil kaos. Petugas yang berjaga langsung menghalau mereka dan meminta warga mengambil kaos melalui jalur antrean di bagian depan.

Meski telah dihalau, sejumlah warga tetap berhasil mendapatkan kaos dari area belakang tenda.