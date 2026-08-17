Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sempat Ricuh, Warga Berebut Kaos Gratis HUT Ke-81 RI di Monas

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |08:17 WIB
Sempat Ricuh, Warga Berebut Kaos Gratis HUT Ke-81 RI di Monas
Warga Berebutan Kaos di Monas (foto: Okezone/Isra)
A
A
A

JAKARTA - Antusiasme masyarakat yang memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026), sempat diwarnai kericuhan saat pembagian kaos gratis bertema merah putih.

Kerumunan warga terlihat menumpuk di salah satu titik pembagian kaos. Antrean yang sebelumnya tertib mendadak bergerak maju ketika panitia mulai membagikan kaos gratis kepada masyarakat.

Sejumlah warga tampak saling berebut untuk mendapatkan kaos yang telah disediakan panitia.

Panitia berulang kali mengimbau masyarakat agar tetap mengantre dan tidak berdesakan. Namun, sebagian warga tetap berusaha mendekati lokasi pembagian dari berbagai arah.

Bahkan, beberapa pengunjung terlihat mencoba merangsek ke bagian belakang tenda untuk mengambil kaos. Petugas yang berjaga langsung menghalau mereka dan meminta warga mengambil kaos melalui jalur antrean di bagian depan.

Meski telah dihalau, sejumlah warga tetap berhasil mendapatkan kaos dari area belakang tenda.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/320/3236601//upacara_bawah_laut-Qg9r_large.jpg
Semarak HUT Ke-81 RI, Puluhan Penyelam Kibarkan Merah Putih di Bawah Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236600//warga_palembang_di_istana-4ZRB_large.jpg
Rela Terbang dari Palembang, Yuniatika Kenakan Baju Adat Hadiri HUT Ke-81 RI di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/320/3236599//goodiebag-QiY2_large.jpg
Intip Isi Goodie Bag HUT Ke-81 RI di Istana, Ada Buku Presiden hingga Kelereng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236598//kuda_kirab-sWnw_large.jpg
Jelang Kirab HUT Ke-81 RI, Ratusan Pasukan Berkuda dan Marching Band Bersiap di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236597//mensesneg_prasetyo-g7YG_large.jpg
Istana Imbau Instansi Beri Fleksibilitas Kerja Pegawai pada 18 Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236596//mensesneg_prasetyo-o09d_large.jpg
HUT Ke-81 RI, Istana Ajak Warga Ramaikan Pesta Rakyat di Monas dan Bundaran HI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement