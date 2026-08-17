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Celina Olivia, Paskibraka Asal Kalbar Pembawa Baki Bendera di Istana

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |08:46 WIB
Celina Olivia, Paskibraka Asal Kalbar Pembawa Baki Bendera di Istana
Paskibraka “Indonesia Berdaulat” (foto: dok ist)
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JAKARTA - Celina Olivia Apriani Theo, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), dipercaya menjadi pembawa baki Bendera Merah Putih dalam Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Celina merupakan pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Ia menjadi bagian dari Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang tahun ini diberi nama “Indonesia Berdaulat”.

Kepercayaan tersebut menjadi amanah penting bagi Celina untuk menjalankan tugas dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Ia akan menjalankan tugas bersama anggota Paskibraka lainnya dalam rangkaian pengibaran Sang Merah Putih di Istana Merdeka.

Sementara itu, Eighteen Jeanette Hekboy dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ditunjuk sebagai cadangan pembawa baki. Eighteen merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang.

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