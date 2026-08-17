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Upacara HUT Ke-81 RI Dimulai, Prabowo Bacakan Teks Proklamasi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |10:07 WIB
Upacara HUT Ke-81 RI Dimulai, Prabowo Bacakan Teks Proklamasi
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
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JAKARTA - Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026), resmi dimulai.

Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara itu, Kolonel Inf Priyo Handoyo dipercaya menjadi Komandan Upacara.

Rangkaian upacara diawali dengan penghormatan senjata. Pasukan Paskibraka serta personel TNI-Polri juga telah menempati posisi di halaman utama Istana Merdeka.

Komandan Upacara kemudian melaporkan kesiapan pelaksanaan Upacara Detik-detik Proklamasi kepada Presiden Prabowo.

"Lapor, upacara detik-detik Proklamasi dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026 siap dimulai," kata Priyo kepada Prabowo.

"Laksanakan," jawab Prabowo.

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