HUT Ke-81 RI, Atraksi Jet Tempur Bentuk Formasi Angka 81 Curi Perhatian Masyarakat

JAKARTA — Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di kawasan Istana Merdeka dan Monumen Nasional (Monas) berlangsung meriah. Salah satu momen yang paling menyita perhatian warga adalah aksi atraksi pesawat jet tempur TNI Angkatan Udara yang melintas rendah dan meliuk di udara.

Berdasarkan pantauan di lokasi, antusiasme masyarakat mulai memuncak saat videotron di depan Istana Merdeka menayangkan persiapan lepas landas puluhan pesawat jet dari landasan udara. Warga yang memadati area sekitar Istana hingga kawasan Monas tampak fokus menyaksikan tayangan visual tersebut.

Kejutan terjadi ketika puluhan jet tempur tersebut secara tiba-tiba muncul di atas langit Istana Merdeka dan Monas. Formasi udara presisi yang membentuk angka 81 melintas rendah di atas area upacara, mengalihkan perhatian ribuan pasang mata dari layar videotron ke langit Jakarta.

Sontak, warga menyambut atraksi udara tersebut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan. Banyak warga yang sedang duduk santai maupun menyantap kuliner langsung berhamburan mendekat ke area tengah depan Istana Merdeka demi mengabadikan momen tersebut.

Ponsel yang semula mengarah ke videotron mendadak serentak diangkat ke udara mengikuti pergerakan jet tempur. Suara gemuruh mesin jet yang menggelegar saat terbang rendah semakin memperkuat nuansa megah perayaan HUT ke-81 RI.

Tidak berhenti pada formasi angka 81, para penerbang TNI AU juga memamerkan berbagai manuver ekstrem yang memicu decak kagum penonton hingga akhir atraksi.

Rangkaian atraksi udara ini menjadi salah satu magnet utama yang sukses menyemarakkan peringatan kemerdekaan tahun ini, sekaligus memberikan pengalaman berkesan bagi masyarakat yang hadir langsung di sekitar Istana Merdeka dan Monas.

(Arief Setyadi )

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