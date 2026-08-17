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Masyarakat Mulai Padati Istana Jelang Upacara Penurunan Bendera Merah Putih

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |16:09 WIB
Masyarakat Mulai Padati Istana Jelang Upacara Penurunan Bendera Merah Putih
Masyarakat mulai padati Istana jelang upacara penurunan bendera (Foto: Felldy Utama/Okezone)
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JAKARTA - Masyarakat mulai memadati lapangan upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, setelah sebelumnya dikibarkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berdasarkan pantauan di lokasi, masyarakat yang sudah membawa undangan terlebih dahulu mengantre di pintu masuk dekat air mancur Istana Negara.

Tak lama kemudian, petugas keamanan akhirnya membuka pagar dan mempersilakan para tamu undangan memasuki area di dalam lokasi upacara.

Sebelum memasuki lokasi, para tamu undangan juga diminta untuk mengambil suvenir dan makanan yang telah disediakan pihak Istana.

Sementara itu, hingga saat ini masih berlangsung rangkaian penampilan sebelum prosesi sakral penurunan bendera Merah Putih dilakukan. Adapun upacara penurunan bendera akan dilakukan pada pukul 17.00 WIB.

(Arief Setyadi )

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