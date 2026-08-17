HUT Ke-81 RI, Pengamanan di Intan Jaya Papua Diperketat

JAKARTA - Pengamanan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, diperketat menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Satgas TNI Operasi Habema memperkuat patroli integrasi di sejumlah wilayah.

Patroli dilakukan untuk memantau situasi keamanan sekaligus memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman menjelang momentum peringatan kemerdekaan.

Dalam kegiatan tersebut, personel menyusuri sejumlah wilayah yang menjadi pusat aktivitas masyarakat sambil memantau kondisi lingkungan sekitar.

Personel juga menyempatkan diri menyapa dan berkomunikasi dengan warga yang ditemui. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan sekaligus membangun komunikasi dan kepercayaan dengan masyarakat.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Faizal Ramadhani, mengatakan kehadiran personel menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI diarahkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Kami ingin masyarakat di Intan Jaya dapat menyambut dan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan aman dan nyaman. Karena itu, personel tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan, tetapi juga berkomunikasi dan mendengarkan masyarakat secara langsung,” ujar Faizal, Senin (17/8/2026).