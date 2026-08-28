Breaking News: Raja Norwegia Harald V Meninggal Dunia di Usia 89 Tahun

OSLO - Raja Harald V dari Norwegia telah meninggal dunia pada usia 89 tahun, demikian diumumkan oleh pihak istana kerajaan pada Jumat (28/8/2026).

Harald naik takhta pada tahun 1991 setelah wafatnya sang ayah, Raja Olav V, dan memerintah selama 35 tahun hingga menjadikannya sebagai raja tertua di Eropa. Ia tetap memegang teguh tanggung jawabnya di takhta kerajaan meskipun beberapa raja Eropa lainnya memilih untuk turun takhta dalam kurun waktu belakangan ini.

Lahir pada tahun 1937, Harald menghabiskan sebagian masa kecilnya dalam pengasingan di Amerika Serikat (AS) setelah Nazi Jerman menduduki Norwegia pada tahun 1940. Keluarganya baru kembali ke Norwegia pada tahun 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Selama masa pemerintahannya, Harald berupaya memodernisasi institusi kerajaan sembari mempertahankan perannya yang sebagian besar bersifat simbolis dalam demokrasi Norwegia. Ia dikenal luas karena kiprahnya dalam mendorong persatuan nasional dan toleransi.

Menyusul serangan teroris sayap kanan Anders Behring Breivik pada tahun 2011, Harald menyampaikan pidato yang mendapat banyak pujian karena menyuarakan pembelaan terhadap kebebasan.

Harald juga menghadapi masalah kesehatan di tahun-tahun terakhir hidupnya, termasuk harus menjalani perawatan di rumah sakit luar negeri dan pemasangan alat pacu jantung pada tahun 2024.

Putra Mahkota Haakon, satu-satunya putra Harald, merupakan pewaris takhta Kerajaan Norwegia.

(Rahman Asmardika)

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