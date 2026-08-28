Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nyatakan Pasal 240 dan 241 KUHP Inkonstitusional, MK Batalkan Ketentuan Pidana Penghinaan Pemerintah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |16:27 WIB
Nyatakan Pasal 240 dan 241 KUHP Inkonstitusional, MK Batalkan Ketentuan Pidana Penghinaan Pemerintah
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (28/8/2026) mengabulkan seluruh permohonan perkara Nomor 282/PUU-XXIII/2025 yang diajukan 12 mahasiswa terkait uji materi Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 240 mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK, Suhartoyo ketika membacakan amar putusan, Jumat (28/8/2026).

Suhartoyo menegaskan pasal 240 dan pasal 241 KUHP baru inkonstitusional. Dengan demikian, ketentuan aturan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Menyatakan Pasal 240 dan Penjelasan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata dia.

"Menyatakan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," sambungnya.

Adapun Pasal 240 KUHP baru menyatakan:

(1) Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. 

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. 

(4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/337/3238424//wamenko_kumham_imipas_otto_hasibuan_kemko_kumham_imipas-NBdL_large.jpeg
Wamenko Kumham Imipas: KUHP Baru Hadirkan Paradigma Keadilan yang Lebih Humanis dan Restoratif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/337/3235800//lambang_garuda-QHEy_large.jpg
Cabut Larangan, MK Bolehkan Lambang Garuda Dipakai di Kaus hingga Atribut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/337/3233266//mensesneg-UyL8_large.jpg
Respons Istana soal Putusan MK Larang Program MBG Sedot Anggaran Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/16/3232074//ilustrasi-1Ty5_large.jpg
Sambut Putusan MK Tentang Aturan Sisa Kuota Internet, Ida Wiradinata: Perlindungan untuk Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/337/3230118//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-PnzS_large.jpg
Komisi III Luncurkan Buku Anotasi KUHAP, Kapolri: Penyidik Harus Pahami Aturan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227329//ilustrasi-qEV7_large.jpg
MK Tolak Gugatan Kader Muhammadiyah Soal Uji Materi Metode Penetapan Awal Ramadan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement