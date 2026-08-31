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Erupsi 3.500 Meter, Gunung Sinabung Naik Status Jadi Siaga

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |16:50 WIB
Erupsi 3.500 Meter, Gunung Sinabung Naik Status Jadi Siaga
Gunung Sinabung (Foto: PVMBG)
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JAKARTA - Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, meningkat. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menaikkan status Gunung Sinabung dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga), per Senin (31/8/2026).

Kenaikan status dilakukan setelah Gunung Sinabung mengalami erupsi pada pukul 10.17 WIB. Kolom erupsi teramati mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak atau sekitar 5.960 meter di atas permukaan laut.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, mengatakan kolom abu erupsi teramati berwarna hitam dengan intensitas tebal dan condong ke arah timur serta tenggara.

"Pada 31 Agustus 2026 pukul 10.17 WIB, terjadi erupsi dengan kolom erupsi sekitar 3.500 m di atas puncak (± 5.960 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna hitam dengan intensitas tebal condong ke arah timur dan tenggara," kata Lana, Senin.

Erupsi terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 120 milimeter dan masih berlangsung saat laporan dibuat. Badan Geologi menyebut erupsi tersebut merupakan erupsi awal. Karena itu, masih terdapat kemungkinan terjadi erupsi yang lebih besar.

"Erupsi ini merupakan sebagai erupsi awal, dan tidak menutup kemungkinan terjadinya erupsi yang lebih besar," ujar Lana.

Sebelum erupsi, pada periode 1-30 Agustus 2026, aktivitas kegempaan Gunung Sinabung juga tercatat meningkat. Dalam periode tersebut terekam 141 kali gempa Vulkanik Dalam, 29 kali gempa Low Frequency, 14 kali gempa Hembusan, delapan kali gempa Hybrid/Fase Banyak, dua kali gempa Tornillo, satu kali gempa Vulkanik Dangkal, satu kali gempa Guguran, 26 kali gempa Tektonik Lokal, 93 kali gempa Tektonik Jauh, satu kali gempa Terasa, dan satu kali gempa Getaran Banjir.

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