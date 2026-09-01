Menko Polkam: Ruang Digital Jangan Dikuasai Disinformasi, Fitnah dan Kebencian

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengingatkan pentingnya penguasaan ruang digital untuk mencegah penyebaran disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) yang dapat memengaruhi pola pikir masyarakat.

Hal itu disampaikan Djamari saat membuka Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026). Forum tersebut mengusung tema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi”.

Djamari menilai ruang digital saat ini menjadi arena strategis yang berperan besar dalam membentuk opini dan cara berpikir masyarakat. Karena itu, pemerintah harus mampu mengelola arus informasi agar tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk tujuan yang merugikan.

"Ruang digital saya katakan juga sebagai medan yang siapa pun bisa menguasainya maka akan memenangkan pertempuran. Apabila tidak kita kuasai, maka akan dikuasai orang lain dengan tujuan tertentu," kata Djamari.

Ia mengungkapkan konten berisi disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, hingga kata-kata kasar masih banyak beredar di media sosial. Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi karakter masyarakat jika dibiarkan berlangsung terus-menerus.