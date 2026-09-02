Heboh Pelajar Jakarta Gabung Grup LGBT ‘Add People as Much as You Can’, Polisi Bidik Pelaku!

JAKARTA - Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan terkait munculnya informasi soal adanya grup chat berisikan konten LGBT yang didalamnya diduga siswa sekolah sebagai membernya.

Polda Metro Jaya menyelidiki informasi terkait grup WhatsApp yang diduga menambahkan sejumlah siswa secara acak. Grup itu disebut melibatkan siswa dari sebuah sekolah swasta di Jakarta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan.

“Direktorat Reserse Siber dan Direktorat Reserse PPA-PPO Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut,” kata Budi, Rabu (2/9/2026).

Budi menyebut polisi juga akan melakukan langkah pencegahan dengan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Edukasi kepada siswa terkait keamanan bermedia sosial juga akan diberikan.

“Sebagai langkah pencegahan, Polda Metro Jaya juga akan berkoordinasi dengan pihak sekolah serta memberikan edukasi kepada para siswa mengenai bahaya penyebaran konten pornografi, pergaulan berisiko, dan penggunaan media sosial secara aman serta bertanggung jawab,” tutupnya.

Awalnya, informasi itu disampaikan salah satu orang tua siswa, Yuda Fajrin. Dia mengatakan, grup tersebut bernama ‘Add people as much as you can’ dan sejumlah siswa dari sekolah tersebut disebut masuk ke dalam grup.

“Gua sama Bapak-bapak di tempat kompetisi bola, sempet ngobrol-ngobrol panjang. Jadi rupanya itu ada sesuatu nih. Jadi ada grup namanya ‘Add people as much as you can’ namanya,” ujar Yuda.