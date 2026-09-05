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Ketum PBNU Singgung Integritas Terkait Dugaan Ratusan Santri Keracunan MBG

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |17:05 WIB
Ketum PBNU Singgung Integritas Terkait Dugaan Ratusan Santri Keracunan MBG
Ketum PBNU, Gus Kikin (foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin menyinggung pentingnya integritas terkait dugaan ratusan santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur, keracunan setelah menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Gus Kikin saat ditanya awak media mengenai hal yang perlu dievaluasi setelah terjadinya peristiwa tersebut.

"Integritaslah, kalau semuanya bertanggung jawab terhadap kegiatan pekerjaannya ya mudah-mudahan nggak terjadi," kata Gus Kikin usai menghadiri pembukaan Global Islamic Holistic Education Summit (GIHES) di Jakarta, Sabtu (5/9/2026).

Menurutnya, dengan mengedepankan integritas, semua pihak yang terlibat akan bertanggung jawab terhadap kegiatan serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

"Kita masing-masing itu harus bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatannya, tanggung jawab terhadap aturan-aturan yang diberlakukan di dalam kegiatan masing-masing," ujarnya.

Kendati demikian, Gus Kikin enggan berbicara lebih jauh terkait peristiwa tersebut. Dia menilai kejadian itu berkaitan dengan kendala teknis.

"Itu teknis itu, kalau teknis ya jangan ini, saya nggak bisa bicara karena teknis tuh macam-macam penyebabnya, nanti dilihat aja," ucapnya.

 

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Topik Artikel :
PBNU Keracunan MBG Keracunan MBG
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