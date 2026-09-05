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Dentuman Misterius Guncang Bandung Raya, BMKG: Bukan dari Gunung Anak Krakatau

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |15:28 WIB
Dentuman Misterius Guncang Bandung Raya, BMKG: Bukan dari Gunung Anak Krakatau
Gempa (foto: freepik)
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BANDUNG - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan, fenomena dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah Bandung Raya pada Jumat (5/9/2026) hingga Sabtu dini hari, tidak berkaitan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda.

Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas I Bandung, Suaidi Ahadi mengatakan, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berlangsung bersamaan dengan munculnya suara dentuman di Bandung Raya tidak menunjukkan adanya hubungan dengan fenomena tersebut.

“Tapi kalau di Kota Bandung, menurut saya terlalu jauh untuk mendengar aktivitas dari letusan Gunung Krakatau yang kejadiannya seperti kemarin,” kata Suaidi, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Suaidi, fenomena dentuman dapat disebabkan oleh sejumlah aktivitas geofisika. Di antaranya swarm earthquake atau rangkaian gempa kecil, gempa akibat aktivitas di kawasan karst, maupun gempa yang dipicu oleh runtuhan. Fenomena serupa, kata dia, sebelumnya juga pernah terdengar di wilayah Cianjur, termasuk saat terjadi gempa Cianjur pada 2025.

“Gempa-gempa akibat runtuhan, gempa-gempa akibat swarm, dan gempa-gempa kecil itu bisa menghasilkan dentuman,” katanya.

 

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