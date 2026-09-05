Cuaca Jakarta Hari Ini: Berawan, Suhu Capai 34 Derajat Celsius

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Jakarta diprakirakan berawan, pada Sabtu (5/9/2026).

Suhu udara berkisar 25-34 derajat Celsius, dengan suhu tertinggi mencapai 34 derajat Celsius di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Untuk administrasi Kepulauan Seribu menjadi satu-satunya wilayah yang diprediksi cerah. Suhu di wilayah tersebut berada pada kisaran 28-29 derajat Celsius dengan kelembapan 59-77 persen.

Sementara itu, Jakarta Pusat diprakirakan berawan dengan suhu 26-32 derajat Celsius dan kelembapan 47-75 persen. Kondisi berawan juga diprediksi terjadi di Jakarta Utara. Suhu udara berada di kisaran 26-30 derajat Celsius dengan kelembapan 56-80 persen.

Di Jakarta Barat, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 26-33 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 44-78 persen.