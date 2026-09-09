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Waspada! Gelombang Tinggi 4 Meter Intai Perairan Indonesia pada 9-12 September 

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |10:30 WIB
Waspada! Gelombang Tinggi 4 Meter Intai Perairan Indonesia pada 9-12 September 
Gelombang tinggi (Foto: Ilustrasi/ Freepik)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 9 September - 12 September 2026.

BMKG mengatakan, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan 6 - 20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur hingga Tenggara dengan kecepatan 8 - 25 knot. 

"Kecepatan angin tertinggi terpantau di wilayah Samudra Hindia Barat Kep. Nias hingga Lampung, Samudra Hindia selatan Banten hingga Jawa Barat, Laut Bali, dan Laut Sumbawa," tulis BMKG, Rabu (9/9/2026).

Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Aceh, Samudra Hindia selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia selatan DI Yogyakarta, Laut Natuna Utara, Selat Karimata bagian selatan, Laut Jawa bagian barat, Laut Jawa bagian tengah, Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian utara.

Selanjutnya, Selat Makassar bagian tengah, Selat Makassar bagian selatan, Laut Bali, Laut Sumbawa, Teluk Bone, Laut Flores, Laut Maluku, Samudra Pasifik utara Maluku, Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya, Laut Seram, Laut Banda, Laut Arafuru bagian Utara, Laut Arafuru bagian barat, Laut Arafuru bagian tengah, Laut Arafuru bagian timur.

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