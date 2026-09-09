Erupsi Anak Krakatau, Prajurit TNI Dikerahkan Bagikan Masker ke Warga

JAKARTA - Korem 051 Wijayakarta ikut bergerak dalam mengantisipasi sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Dengan mengerahkan Babinsa, mereka turun membagikan masker kepada warga guna terhindar dari ancaman penyakit Infeksi Saluran Napas Akut (ISPA).

Menurut Pembantu Letnan Satu Kowad, Peltu (K) Atiek Koesoemawati, Babinsa Kelurahan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, masker yang dibagikan merupakan kreasi warga binaannya. Mereka buat dari kain perca, sisa kain dari industri konveksi atau penjahit di sekitar pemukiman warga.

“Aksi cepat tanggap membuat masker untuk warga atas petunjuk dari Danrem 051 Wijayakarta dan Dandim 0504 Jakarta Selatan ini, ternyata mendapat dukungan penuh dari warga binaan saya di Kelurahan Pesanggrahan,” kata Peltu (K) Atiek, dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026).

Atiek menambahkan, masker tersebut dibuat di ruang serbaguna Sekretariat RW 08 Kelurahan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Atiek juga menghimpun warga di sekitar RPTRA Puspita untuk membuat masker dari kain perca, mengingat di sekitar pemukiman warga banyak UMKM konveksi.

Ia pun memastikan kain perca tersebut juga telah dicuci agar bebas dari kuman maupun bakteri, yang kemudin dipola dan dijahit secara manual. “Alhamdulillah, pemilik konveksi dan tukang jahit di sini memberikan sisa kain secara cuma-cuma, setelah mengetahui jika masker untuk masyarakat dan pengendara,” imbuh Atiek.

Sementara warga maupun pengendara merasa terbantu dengan pembagian masker tersebut, karena ia juga menyadari tentang bahaya abu vulkanik. “Saya lupa bawa, untung ketemu ibu Babinsa yang bagi-bagi masker gratis ke seluruh pengendara yang melintas,” ujar Reza, salah seorang pengendara.

Warga Ciputat, Tangerang Selatan ini, mengapresiasi inisiatif dan reaksi cepat tanggap Korem 051 Wijayakarta. Ia menilai sebagai bentuk kepedulian terhadap warga terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

“Harus kita apresiasi, karena bentuk kepedulian terhadap sesama di masa dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, seyogianya diwujudkan dalam aksi nyata seperti pembuatan masker gratis bagi warga. Terima kasih Korem 051 Wijayakarta,” katanya.

(Arief Setyadi )

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