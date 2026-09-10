Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Uni Eropa Tegaskan Pemukiman Israel Ilegal Menurut Hukum Internasional

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |07:05 WIB
Uni Eropa Tegaskan Pemukiman Israel Ilegal Menurut Hukum Internasional
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

BRUSSELS - Uni Eropa (UE) kembali menegaskan bahwa permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki adalah ilegal menurut hukum internasional. Brussels menggambarkannya sebagai hambatan besar bagi perdamaian dan kelangsungan solusi dua negara.

"Kami mencatat pengumuman dari delapan negara anggota—bersama dengan Inggris, Kanada, Islandia, dan Norwegia—untuk memberlakukan pembatasan nasional terhadap perdagangan dengan permukiman ilegal tersebut," ujar juru bicara Komisi Eropa untuk urusan luar negeri, Anouar El Anouni, sebagaimana dilansir TRT.

"Posisi Uni Eropa yang telah lama dipegang sangat jelas: permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional. Permukiman itu menjadi hambatan bagi perdamaian dan kelangsungan solusi dua negara," tambahnya.

Uni Eropa menganggap permukiman Israel yang didirikan di wilayah Palestina yang diduduki setelah bulan Juni 1967 sebagai sesuatu yang ilegal.

Barang-barang yang berasal dari permukiman tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlakuan tarif preferensial dalam kerangka perdagangan Uni Eropa-Israel, kata El Anouni.

Negara Eropa Perketat Pembatasan Perdagangan

Prancis, Inggris, Denmark, Spanyol, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Polandia, Portugal, dan Swedia—bersama dengan Kanada—telah mengumumkan rencana untuk menerapkan pembatasan nasional terhadap perdagangan dengan permukiman Israel serta mendukung langkah-langkah Eropa yang lebih luas.

Dalam sebuah pernyataan bersama, negara-negara tersebut menyatakan bahwa situasi di Tepi Barat yang diduduki "memburuk dengan cepat," seraya menyoroti peningkatan kekerasan oleh pemukim dan terus berlanjutnya perluasan permukiman ilegal.

Mereka menentang segala upaya aneksasi wilayah Palestina atau pengusiran paksa warga Palestina, serta mendesak Israel untuk menghentikan perluasan permukiman dan perluasan wewenang administratif sipil di Tepi Barat yang diduduki.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/18/3241148//ilustrasi-qXN1_large.jpg
Adidas Hadapi Boikot Gara-Gara Tampilkan Mantan Tentara Israel di Kampanye Single-Shoe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/337/3239342//gaza-xk5N_large.jpg
Perkuat Gerakan Kemanusiaan untuk Gaza‎, Jakarta Jadi Markas Diplomasi Palestina Asia Pasifik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/23/320/3237752//ieu_cepa-Hnm7_large.jpg
IEU-CEPA Dipercepat, Pengusaha: Produk Indonesia Semakin Banyak Masuk Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/337/3235771//imigrasi-6QNH_large.jpg
Imigrasi Buka Suara soal WN Israel Bisa Masuk dan Tinggal di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/18/3234679//netanyahu-HkTs_large.jpg
Mossad Dikabarkan Pecat Dua Pejabat Senior, Gegara Gagal Gulingkan Pemerintah Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/18/3234590//ilustrasi-YrVH_large.jpg
Menteri Israel Bangun Parit Buaya di Sekeliling Penjara Tahanan Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement