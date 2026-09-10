Kapal Feri Terbakar di Perairan Filipina, 5 Orang Tewas dan 80 Lainnya Hilang

MANILA — Lima orang tewas dan lebih dari 80 orang dinyatakan hilang setelah sebuah kapal feri terbakar di perairan dekat Pulau Palawan, Filipina bagian barat, pada Rabu malam, demikian disampaikan Penjaga Pantai Filipina (PCG) pada Kamis (10/9/2026).

Sebanyak 43 orang berhasil diselamatkan pada Rabu (9/9/2026) malam setelah kebakaran terjadi di atas kapal MV June Aster di perairan dekat Coron, Palawan, menurut keterangan PCG.

Rekaman yang dirilis oleh Penjaga Pantai memperlihatkan kobaran api melalap sebagian badan kapal dan petugas menempatkan jenazah ke dalam kantong jenazah.

Juru bicara Penjaga Pantai, Komodor Noemie Cayabyab, mengatakan kepada radio DZXL bahwa manifes kapal mencatat adanya 117 penumpang dan 17 awak kapal.

Berdasarkan jumlah korban selamat dan korban tewas yang dilaporkan, lebih dari 80 orang belum diketahui keberadaannya. Cayabyab menyatakan bahwa angka-angka tersebut masih dapat berubah seiring berlanjutnya operasi penyelamatan.

Kapal feri tersebut bertolak dari Baseco di Manila dengan tujuan Coron, ujarnya.

Penyebab kebakaran saat ini masih dalam proses penyelidikan.

(Rahman Asmardika)

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