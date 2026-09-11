Iran Hancurkan Drone Laut AS di Selat Hormuz, Dua Kapal Dihantam di Pantai Oman

TEHERAN — Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran menyatakan telah menghancurkan kapal pengintai Saildrone Explorer milik Amerika Serikat (AS) di pintu masuk Selat Hormuz. IRGC merilis rekaman yang memperlihatkan wahana nirawak (drone) tersebut terbakar di permukaan air.

Angkatan Laut IRGC pada Kamis (10/9/2026) menyatakan bahwa kapal tersebut — yang diidentifikasi dengan nomor lambung 5838 — terkena serangan saat beroperasi di dekat jalur perairan strategis itu. Media pemerintah Iran menyebutnya sebagai drone pengintai Amerika, namun militer AS belum mengonfirmasi kehilangan kapal tersebut.

"Dalam beberapa hari terakhir, karena takut untuk mendekat dan berhadapan langsung dengan para pejuang Islam, militer Amerika yang agresor dan teroris telah mengerahkan kapal-kapal nirawaknya ke Selat Hormuz," ujar pihak IRGC, sebagaimana dilansir RT.

Jalur perairan strategis tersebut tetap berada di bawah kendali dan "pengawasan intelijen" Teheran, tambah IRGC, seraya memperingatkan bahwa "setiap kehadiran yang bermusuhan di selat strategis ini akan menjadi sasaran serangan."

Saildrone Explorer, yang memiliki panjang sekitar tujuh meter, merupakan wahana permukaan tanpa awak yang dilengkapi dengan kamera, sensor, dan sistem komunikasi untuk keperluan pengawasan serta pengintaian maritim. Angkatan Laut AS sebelumnya telah mengerahkan wahana ini bersama Task Force 59 dari Armada ke-5 yang berbasis di Bahrain — sebuah satuan tugas yang mengintegrasikan sistem tanpa awak dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) ke dalam operasi kawasan.

Sementara itu, Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) menyatakan telah menerima laporan bahwa proyektil menghantam dua kapal di lepas pantai Oman.