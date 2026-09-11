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Menag Harap Kolaborasi Pemerintah dan Tokoh Agama Perkuat Kerukunan

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |13:58 WIB
Menag Harap Kolaborasi Pemerintah dan Tokoh Agama Perkuat Kerukunan
Menteri Agama Nasaruddin Umar (foto: IMG)
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JAKARTA - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar berharap kerukunan antarumat beragama di Indonesia terus diperkuat pada masa mendatang. Ia juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan seluruh elemen umat beragama terus dibangun dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Nasaruddin usai menghadiri Dialog Nasional Pimpinan Aras/Sinode, Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, dan tokoh-tokoh Keagamaan Kristen di MNC Conference Hall, Gedung iNews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dan Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo.

Nasaruddin mengatakan, dialog tersebut membahas strategi dan langkah konkret untuk memajukan kehidupan keagamaan Kristen ke depan. Melalui pelibatan akademisi dan pimpinan gereja, ia berharap kontribusi positif dapat terus dihadirkan untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia.

"Ini membicarakan hal-hal yang menyangkut perkembangan keagamaan Kristen di masa depan dengan menggalang para rektor, cendekiawan, dan pimpinan aras. Mudah-mudahan nantinya akan memberikan kontribusi positif untuk kerukunan," kata Nasaruddin usai acara.

Nasaruddin juga bersyukur tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia tetap tinggi sejak masa kemerdekaan. Ia berharap kondisi tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi teladan bagi dunia internasional.

"Alhamdulillah, sekarang tingkat kerukunan kita tetap tinggi semenjak Indonesia merdeka, ya kan? Dan kita berharap ini bertahan. Doakan ini menjadi contoh dalam dunia internasional," ujarnya.

 

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