Gempa M6,2 Guncang Maluku Barat Daya, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 6,2 mengguncang wilayah Maluku Barat Daya, Maluku, Jumat (11/9/2026) malam.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa berada pada koordinat 7,44 Lintang Selatan (LS) dan 129,11 Bujur Timur (BT), atau 166 kilometer timur laut Maluku Barat Daya. Gempa tersebut berada pada kedalaman 143 kilometer.

BMKG mencatat gempa dirasakan dengan intensitas III Modified Mercalli Intensity (MMI) di Tiakur.

“Update Info Gempa Mag:6.2, 11-Sep-26 18:56:24 WIB, Lok:7.44 LS,129.11 BT (166 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA), Kedlmn:143 Km, Dirasakan di Tiakur III MMI,” tulis BMKG dalam informasi resminya.

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. “Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi," tutupnya.



(Awaludin)

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