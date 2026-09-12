Polisi Segera Umumkan Hasil Ekshumasi Jasad Sutrimo

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyatakan, bahwa dalam waktu dekat bakal segera mengumumkan hasil ekshumasi atau autopsi ulang jasad Sutrimo, yang diduga karumga dari eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah.

Dir Krimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengungkapkan, pengumuman tersebut dilakukan setelah adanya koordinasi dengan Pusat Laboratorium Forensik Polri.

"Dan Insya Allah dalam waktu dekat dari Puslabfor Polri akan menyerahkan hasil final dari laboratorium terhadap pengecekan sampel-sampel atau pemeriksaan atau uji laboratorium terhadap sampel-sampel yang diambil pada saat pelaksanaan ekshumasi," kata Iman, Sabtu (12/9/2026).

Iman menjelaskan, bahwa proses ekshumasi memang memerlukan waktu yang cukup panjang. Mengingat, sampel yang diambil cukup banyak.

"Sehingga proses pemeriksaannya harus betul-betul spesifik dan secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Iman.