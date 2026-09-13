Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puncak Peringatan HUT ke-67 Pepabri Digelar di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |08:44 WIB
Puncak Peringatan HUT ke-67 Pepabri Digelar di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya
Puncak Peringatan HUT ke-67 Pepabri Digelar di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya
A
A
A

JAKARTA - Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Pepabri digelar di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (12/9/2026). Kegiatan itu mengusung tema 'Menguatkan Api Perjuangan dan Persatuan Bangsa'.

Dalam rangkaian ini, Pepabri juga melakukan ziarah ke makam Pahlawan 10 November. Para pensiun itu memberikan penghormatan dan tabur bunga kepada pahwalan Bangsa Indonesia.

Pepabri sendiri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persatuan bangsa dan aktif berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Kegiatan ini, dihadiri oleh jajaran pengurus pusat, daerah, purnawirawan TNI-Polri dan Forkopimda Jawa Timur.

Ketua Umum Pepabri Jenderal (Purn) Agum Gumelar menyatakan meski purnatugas dari kedinasan aktif, namun jiwa prajurit dan semangat pengabdian kepada Bangsa Indonesia tidak akan pernah luntur.

Dalam hal ini, Kota Surabaya dipilih lantaran menjadi simbol pemantik semangat keberanian dan nilai kepahlawanan bagi seluruh keluarga besar Pepabri di seluruh Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Agum Gumelar Surabaya Pepabri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/43/3241484//turnamen_golf_piala_presiden_pepabri-NrsJ_large.jpg
Turnamen Golf Piala Bergilir Presiden PEPABRI Ke-67 Resmi Digelar di Surabaya, Tim PPAU Keluar sebagai Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240949//agum_gumelar-RdJv_large.jpg
Puncak HUT Ke-67 PEPABRI di Surabaya, Ingatkan Sejarah Perjuangan dan Upaya Jaga Persatuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/340/3233888//perindo-JjQb_large.jpg
Perindo Jatim: Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Kunci Ketahanan Ekonomi Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/340/3233856//viral-uvWI_large.jpg
Tragedi KM Mutiara Sentosa, 5 Jenazah Tiba di RS Bhayangkara Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/340/3233219//viral-X1I5_large.jpg
Pendekar Silat dan Mata Elang Bentrok di Surabaya, 2 Orang Luka Bacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/337/3221862//agum_gumelar-Ve4q_large.jpg
Agum Gumelar Kenang Ryamizard Ryacudu: Sikap Tegas Tapi Humanis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement