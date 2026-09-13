Puncak Peringatan HUT ke-67 Pepabri Digelar di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya

JAKARTA - Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Pepabri digelar di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (12/9/2026). Kegiatan itu mengusung tema 'Menguatkan Api Perjuangan dan Persatuan Bangsa'.

Dalam rangkaian ini, Pepabri juga melakukan ziarah ke makam Pahlawan 10 November. Para pensiun itu memberikan penghormatan dan tabur bunga kepada pahwalan Bangsa Indonesia.

Pepabri sendiri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persatuan bangsa dan aktif berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Kegiatan ini, dihadiri oleh jajaran pengurus pusat, daerah, purnawirawan TNI-Polri dan Forkopimda Jawa Timur.

Ketua Umum Pepabri Jenderal (Purn) Agum Gumelar menyatakan meski purnatugas dari kedinasan aktif, namun jiwa prajurit dan semangat pengabdian kepada Bangsa Indonesia tidak akan pernah luntur.

Dalam hal ini, Kota Surabaya dipilih lantaran menjadi simbol pemantik semangat keberanian dan nilai kepahlawanan bagi seluruh keluarga besar Pepabri di seluruh Indonesia.