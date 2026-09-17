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Perkuat Komunikasi Lintas Negara, Kepala BNPP: Perbatasan Jadi Prioritas!

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |09:54 WIB
Perkuat Komunikasi Lintas Negara, Kepala BNPP: Perbatasan Jadi Prioritas!
Perkuat Komunikasi Lintas Negara, Mendagri: Perbatasan Jadi Prioritas!
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JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) membuka ruang dialog dengan negara-negara tetangga guna memperkuat komunikasi dan kerja sama pengelolaan perbatasan. Sebanyak 10 negara ikut bagian dalam pembangunan kawasan perbatasan.

Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, mengatakan forum tersebut menjadi momentum memperkenalkan fungsi dan peran BNPP kepada negara sahabat. 

Menurutnya, badan ini belum sepenuhnya dikenal luas oleh mitra di negara tetangga. Karena itu, ia memaparkan tugas, kewenangan, dan rencana pembangunan kawasan perbatasan ke depan dalam Forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning.

“Pada dasarnya, kami mengulas mengenai fungsi dan peran BNPP.  Saya memperkenalkan secara mendalam apa sebenarnya BNPP itu, mengingat badan ini kemungkinan belum begitu dikenal luas oleh para mitra kita. Saya memaparkan fungsi, peran agensi ini, serta program-program pembangunan ke depan,” ujar Tito dikutip, Kamis (17/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, peserta membahas upaya menjaga dan mengembangkan hubungan Indonesia dengan negara tetangga, khususnya di kawasan perbatasan. 

Tito menjelaskan, kerja sama antarpihak perlu diarahkan pada penyelesaian persoalan secara damai. Selain itu, kerja sama harus memberi manfaat bagi masyarakat kedua negara.

“Kita juga membahas bagaimana mengupayakan agar hubungan antara Indonesia dengan negara tetangga, terutama di wilayah perbatasan, dapat terus dikembangkan bersama-sama demi kemaslahatan masyarakat di kedua negara,” katanya.

Menurutnya, para perwakilan negara sahabat menyambut baik penguatan kemitraan di berbagai bidang, termasuk perdagangan dan kebudayaan. Respons positif itu menjadi modal membangun hubungan yang lebih erat di kawasan perbatasan.

“Saya sangat berbahagia karena seluruh perwakilan negara sahabat menyambut baik serta bersedia mempererat hubungan kemitraan, baik di bidang perdagangan, kebudayaan, maupun bidang lainnya demi kesejahteraan masyarakat bersama dan kemajuan negara-negara di wilayah perbatasan,” pungkasnya.

Duta Besar Timor-Leste Roberto Sarmento de Oliveira Soares menilai forum tersebut sebagai ruang dialog yang memperkuat hubungan bertetangga. Timor-Leste, kata dia, berkomitmen melanjutkan kerja sama dengan Indonesia, termasuk pengembangan sumber daya manusia.

 

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Topik Artikel :
Kemendagri
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