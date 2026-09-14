Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mencuat Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Mendagri: Kita Pelajari Dulu

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |22:30 WIB
Mencuat Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Mendagri: Kita Pelajari Dulu
Mendagri Tito Karnavian (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Pihaknya mengaku belum bisa memutuskan usulan tersebut lantaran harus membahasnya terlebih dulu.

"Nanti kita bahas nanti," ujar Tito saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).

Mantan Kapolri ini pun menyampaikan, tengah mengkaji lebih dulu usulan tersebut. "Kita lagi pelajari dulu positif negatifnya," ujar Tito.

Sebelumnya, Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) meminta perpanjangan masa jabatan. Mereka juga meminta agar pemangku kebijakan mempertimbangkan skema keberlanjutan masa jabatan kepala desa tanpa pelaksanaan Pilkades dalam periode tertentu dengan batas-batas waktu yang ditentukan.

Permintaan ini dilayangkan saat beraudiensi dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 9 September 2026. Audiensi dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang didampingi oleh Sari Yuliati dan Saan Mustopa.

Ketua Umum Kepala Desa AMJ Jaro Muhadi menyampaikan, pihaknya telah menampung aspirasi dari para kepala desa terkait kepastian dan stabilitas pemerintahan desa. Salah satunya, perpanjangan masa jabatan.

"Dengan ini diperpanjang masa jabatan kepala desa akan mengurangi biaya penyelenggaraan Pilkades sejalan dengan efisiensi anggaran saat ini," ujar Muhadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/337/3235425/mendagri-r7EO_large.jpg
Digitalisasi Akta Kelahiran, Mendagri: Bisa Putus Praktik Pungli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/337/3228148/bupati_purwakarta-ly4t_large.jpg
Diperiksa Kemendagri, Bupati Purwakarta Akui Kesalahan soal Lagu Lalaki Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/340/3216703/eks_bupati_aceh_timur-Gszv_large.jpg
Eks Bupati Aceh Timur Hasballah Dilantik Jadi Kabid Pariwisata dan Kebudayaan Purkadesi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200209/bskdn-vcuB_large.jpg
Kepala BSKDN Tekankan Lima Kunci Tingkatkan Kualitas ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179936/mendagri-HYDX_large.jpg
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Dukung Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3155979/tito-8Uoe_large.jpg
Mendagri: Kewenangan Luas Kepala Daerah Mustahil, Indonesia Bukan Negara Federal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement