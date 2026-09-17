Polri Buka Peluang WNA Tempuh Pendidikan di Kemala Taruna Bhayangkara

JAKARTA - Polri memiliki rencana untuk menerima siswa-siswi mancanegara atau Warga Negara Asing (WNA) untuk mengenyam bangku pendidikan di SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB). Langkah internasionalisasi SMA KTB akan dilakukan secara bertahap dengan tetap memastikan kesiapan kelembagaan dan pendidikan.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkapkan, rencana penerimaan siswa WNA masih berada dalam tahap persiapan. Sebelum direalisasikan, diperlukan penyesuaian AD/ART, keputusan yayasan, pemenuhan ketentuan regulasi dan administrasi, mekanisme seleksi, serta kesiapan operasional sekolah.

“Ada peluang membuka penerimaan bagi siswa mancanegara pada Angkatan III. Untuk itu, regulasi, mekanisme seleksi, dan kesiapan operasional segera diupayakan sesuai keputusan bersama. Internasionalisasi KTB harus dibangun dengan fondasi kelembagaan yang kuat,” ujar Isir, Kamis (17/9/2026).

Menurutnya, internasionalisasi tidak hanya menghadirkan siswa dari negara lain, tetapi juga memperluas pengalaman belajar dan wawasan global siswa Indonesia.

"Menerima siswa siswi WNA bukan berarti meninggalkan jati diri. Karakter, nilai kebangsaan, Pancasila, dan semangat pengabdian kepada Indonesia tetap harus menjadi fondasi pendidikan di SMA KTB,” ujar Isir.

Sementara itu, SMA KTB yang menerapkan kurikulum International Baccalaureate (IB) itu rencananya bisa menerima WNA pada SPMB tahun ajaran 2027/2028.

“SMA KTB adalah SMA dengan kurikulum internasional IB, dengan fasilitas yang setara bahkan memiliki keunggulan dibandingkan sekolah-sekolah internasional di Indonesia," kata Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI) Dirgayuza Setiawan dalam audiensi dengan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.