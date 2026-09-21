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Gudang Senjata di Suriah Utara Meledak, 4 Orang Jadi Korban

Awaludin , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |10:21 WIB
Gudang Senjata di Suriah Utara Meledak, 4 Orang Jadi Korban
Gudang sentaja di Suriah meledak (foto: Tangkapan layar Aljazeera)
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JAKARTA - Ledakan dahsyat terjadi di sebuah gudang senjata di wilayah Suriah utara, Senin (21/9/2026) pagi. Sedikitnya empat orang terluka dalam insiden tersebut.

Kantor berita pemerintah Suriah, SANA, melaporkan ledakan terjadi di sebuah lokasi militer di sekitar Kota al-Eis, sebelah selatan Aleppo. Hingga kini, penyebab ledakan belum diketahui.

Kepala Operasi Pertahanan Sipil di Aleppo, Faisal Mohammad Ali, mengatakan tim penyelamat telah mengevakuasi empat orang yang terluka dari lokasi kejadian.

Sementara itu, sejumlah ledakan susulan dilaporkan terjadi setelah ledakan awal. Obaida Hitto dari Al Jazeera yang melaporkan dari Aleppo mengatakan suara ledakan terdengar hingga beberapa kilometer dari lokasi.

"Ledakan tersebut terdengar dari jarak beberapa kilometer dari lokasi kejadian. Kami sekarang telah melihat sejumlah ambulans dan mobil pemadam kebakaran memasuki lokasi," kata Hitto, dilansir dari Aljazeera.

 

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Topik Artikel :
Gudang Senjata Ledakan Suriah
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