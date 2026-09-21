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Kronologi Lengkap  Kebakaran Apartemen Teluk Intan Jakut,  Evakuasi 53 Orang Berlangsung Dramatis

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |09:03 WIB
Kronologi Lengkap  Kebakaran Apartemen Teluk Intan Jakut,  Evakuasi 53 Orang Berlangsung Dramatis
Ilustrasi Kebakaran
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JAKARTA - Kebakaran terjadi di apartemen Jalan Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran tersebut disebabkan korsleting pada panel listrik di lantai 8.

"Korsleting listrik terjadi pada panel listrik di Lantai 8, pihak keamanan sudah berusaha memadamkan dengan APAR namun tidak berhasil," kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Utara, Gatot Sulaeman, dikutip, Senin (21/9/2026).

Gatot mengatakan api kemudian menjalar ke empat lantai lainnya. Total terdapat lima lantai yang terbakar dengan luas keseluruhan mencapai 156 meter persegi. "Api tersebut menjalar ke lantai 5, 6, 7, 9 dan 10," imbuh Gatot.

Dalam proses pemadaman, petugas berhasil mengevakuasi 53 orang yang sempat terjebak di dalam apartemen. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

"Petugas pemadam berhasil mengevakuasi korban yang terjebak dalam keadaan selamat sebanyak 53 orang," ungkap Gatot.

Gatot menyebut operasi pemadaman kebakaran telah selesai pada pukul 20.38 WIB.” Api telah berhasil dipadamkan,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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