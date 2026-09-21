Polisi Bakal Periksa Psikologi Pria yang Tendang Wanita di Mal Sency

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyatakan akan melakukan pemeriksaan psikologi terhadap R, pria yang diduga menendang wanita hingga nyungsep di Mal Senayan City (Sency).

"Namun kita dari penyidik tidak menutup peluang melakukan pemeriksaan terhadap psikologi dari pelaku," kata Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya kepada awak media, Senin (21/9/2026).

Menurutnya, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan alasan pria tersebut sampai melakukan tindakan tersebut.

"Untuk lebih memastikan seperti apa tindakan impulsif yang dilakukan oleh pelaku, sehingga melakukan kekerasan di publik dan terhadap seorang wanita," ujarnya.