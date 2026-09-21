Pria yang Tendang Wanita di Mal Senayan City Ternyata Pengangguran

JAKARTA - R, pria yang diduga menendang wanita di Mal Senayan City (Sency), ternyata seorang pengangguran. Bahkan, hingga kini ia masih tinggal bersama orang tuanya.

"Hasil pemeriksaan masih tinggal bersama orang tua dan tidak bekerja," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto saat dikonfirmasi wartawan, Senin (21/9/2026).

Di sisi lain, Budi juga memastikan bahwa berdasarkan hasil penyidikan, R bukan merupakan kader partai sebagaimana ramai diperbincangkan di media sosial.

“Tidak. Yang bersangkutan swasta, tidak ada terafiliasi dengan partai, tidak terafiliasi dengan organisasi lain. Sebagai sosok pribadi seorang swasta,” ujar Budi.

Sementara itu, Budi menyebut alasan pria tersebut menendang perempuan itu karena merasa terganggu. Hal tersebut berdasarkan keterangan R saat menjalani pemeriksaan.

"Hasil pemeriksaan penyidik, terduga pelaku merasa terganggu dihalangi korban," ujar Budi.