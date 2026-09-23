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Trump Ultimatum Iran di PBB: Berdamai atau 'Musnahkan Republik Islam'

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |08:40 WIB
Trump Ultimatum Iran di PBB: Berdamai atau 'Musnahkan Republik Islam'
Presiden AS Donald Trump di Sidang PBB (foto: AP)
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JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengeluarkan ancaman keras terhadap Iran dalam pidatonya di hadapan para pemimpin dunia, pada Sidang Umum PBB di New York, Selasa (22/9/2026).

Trump mengatakan, dirinya menghadapi "keputusan besar", yakni mencapai kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri perang atau meningkatkan serangan terhadap Republik Islam tersebut.

"Saya harus membuat keputusan besar. Akankah kesepakatan dibuat dengan Iran yang memungkinkan mereka membangun kembali dan menciptakan negara yang jauh lebih hebat daripada sebelumnya, mungkin salah satu yang terhebat di Timur Tengah atau bahkan di dunia? Atau haruskah saya memusnahkan Republik Islam dan melakukannya dengan cepat, tanpa pernah memberi mereka kesempatan untuk membunuh dan menghancurkan orang dan negara lagi?" kata Trump.

 

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Topik Artikel :
Sidang PBB Iran Donald Trump
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