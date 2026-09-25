Netanyahu Naik Podium, Puluhan Delegasi Walkout dari Sidang Umum PBB

Puluhan Delegasi Walkout dari Sidang Umum PBB saat PM Israel Netanyahu naik podium (foto: tangkapan layar)

NEW YORK - Puluhan delegasi dari berbagai negara melakukan aksi walkout, saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba di podium untuk menyampaikan pidato dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Kamis (24/9/2026).

Para delegasi terlihat berdiri dan meninggalkan ruang sidang ketika Netanyahu mulai menyampaikan pidatonya. Aksi tersebut menjadi sorotan di tengah kritik internasional terhadap kebijakan Israel dan perang di Gaza.

Sejumlah delegasi bahkan terdengar mencemooh ketika Netanyahu mulai berbicara. Sementara itu, anggota delegasi Israel berdiri dan memberikan tepuk tangan untuk menyambut pidato perdana menteri mereka.

Ketua sidang kemudian meminta para peserta untuk menjaga ketertiban ketika suasana di ruang sidang menjadi gaduh.

Menanggapi aksi walkout tersebut, Netanyahu justru meminta pihak yang tidak ingin mendengarkan pidatonya untuk meninggalkan ruangan.

“Jika masih ada pengecut moral lain yang belum meninggalkan ruangan ini, silakan pergi sekarang,” kata Netanyahu dalam pidatonya.

Dalam pidatonya, Netanyahu menyerang sejumlah pengkritiknya, termasuk Wali Kota New York Zohran Mamdani, serta mengkritik kepemimpinan Iran dan sejumlah negara yang selama ini menjadi sekutu Israel, seperti Inggris dan Prancis.

Netanyahu juga membahas konflik Israel dengan Iran. Dia menyinggung operasi militer yang disebutnya dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu.

“Menghancurkan fasilitas nuklir Iran itu sulit, sangat sulit dilakukan,” ujar Netanyahu.