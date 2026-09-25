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Datangi Polda Metro, Puspadaya Perindo Dorong Penuntasan Kasus Pencabulan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |17:01 WIB
Datangi Polda Metro, Puspadaya Perindo Dorong Penuntasan Kasus Pencabulan
Puspadaya Perindo sambangi Polda Metro Jaya (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
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JAKARTA - Organisasi sayap Partai Perindo, Puspadaya, mendatangi Direktorat Reserse PPA/PPO Polda Metro Jaya. Kedatangan mereka untuk mengawal penetapan tersangka kasus dugaan pelecehan yang dialami oleh anak A.

“Kami datang ke sini adalah untuk mendampingi dan follow up, yaitu penetapan tersangka, yakni pelakunya adalah berinisial J, yaitu sudah ditetapkan tersangka, di mana perkara ini adalah perkara asusila yang menjadi korban itu adalah inisial A, adalah anak,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Puspadaya, Amriadi Pasaribu, di Polda Metro Jaya, Jumat (25/9/2026).

Amriadi menerangkan, pihaknya telah menerima surat penetapan tersangka dari pihak Polda Metro Jaya. Namun, hingga kini pelaku belum ditahan. 

“Nah, pelaku saat ini belum dilakukan penahanan. Kita juga komunikasi kepada penyidik Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Ia berharap Polda Metro Jaya segera melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku. Sebab, hingga kini, korban yang diduga merupakan sepupu pelaku merasa trauma.

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